配合南鐵地下化工程，鐵道局中工處將於23日清晨拆除東區最後3戶，目前僅剩自救會長陳致曉尚未簽署自行拆遷同意書，另2戶都已點頭同意。陳致曉今日中午號召民眾擋拆，長期關注土地正義的政大地政系教授徐世榮今日也到場聲援並痛批，政府強拆與戒嚴無異。

徐世榮表示，苗栗大埔案為區段徵收，南鐵案則為一般徵收，但無論如何，都還是徵收，「不能因為侵害比較少一點，就隨意強拆。」徐世榮更痛批，鐵道局和民眾簽署的自行拆遷同意書，根本不算「同意書」，是「脅迫書」、「投降書」，完全沒有溝通與對話。

徐世榮質疑，根據《都市計畫法》第42條，徵收一定要先用公有土地，為什麼非得要於鐵路原軌打造綠園道，而徵收私人土地，「徵收的要件就是，一定要為最後迫不得已的手段，而且對人民的侵害是最小的！」

目前陳致曉已號召聲援民眾聚集擋拆，為明日強拆工程再添變數。

(中時 )