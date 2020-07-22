「LINE TAXI叫車平台」今（22）日宣布通過交通部多元化計程車網際網路平台免裝錶計費審核，正式啟動多元化計程車「LINE TAXI Plus」相關營運服務。現為審核通過初期，將積極招募優質多元計程車司機，並先以台北市作為多元計程車推廣試行區域，再逐步擴展到新北市與全台其他縣市。

擴大招募司機 號召優質夥伴打造友善的產業環境

LINE TAXI執行長陳泰成表示：「我們支持交通部持續推動計程車產業數位化、優質化的努力，也非常榮幸能通過主管機關審核，成為首家通過多元計程車網際網路平台免裝錶計費的本土叫車平台，以免跳錶的數位化計費方式，加速本土計程車產業的數位轉型。未來將持續運用科技，為用戶帶來更創新、更便利的叫車體驗。LINE TAXI為開放的叫車平台，我們也歡迎更多優質的司機與車隊加入LINE生態圈，一起創造多贏、共榮的產業生態，提供乘客更好的服務。」

LINE TAXI叫車平台，對司機端來說也十分友善，包含不需額外安裝刷卡機，並且有完善的司機培訓制度。此外LINE TAXI叫車平台也經常規劃鼓勵用戶搭乘的行銷活動，且相關成本皆不會轉嫁給司機，希望成為對司機最友善的叫車平台。

不只是小黃 看LINE TAXI Plus多元計程車三大特色

LINE TAXI Plus車資計算免裝錶，費率經主管機關審核通過，遵守政府規範費率之基本下限 (即現行一般計程車運價)，並可依乘客需求輔以加成費用，例如夜間加成時段，叫車尖峰時段、偏遠地點等等。三大服務特色包括：

一、 預告固定車資：乘客叫車時，若選擇LINE TAXI Plus多元計程車，可預設上下車地點並預告固定車資。下車地點單趟最多可設定三個，且固定車資可免除擔心繞路或塞車漲價的情況。

二、 嚴選舒適車輛：LINE TAXI Plus多元計程車非黃色車體的計程車，平均車齡不到 4年，不接路招客人、平台叫車專屬，打造更舒適的乘車環境。

三、 自動付款免等待：全面綁定自動付款，趕時間下車時不用等司機結帳，更加快速便利。

LINE TAXI是LINE入股TaxiGo成為最大股東後，改名上線的叫車平台，自2019年10月正式上線，讓用戶透過LINE應用程式，就能使用叫車、付款、分享行程等功能，與LINE生態圈深度整合，目前合作車隊司機已超過6,000人，註冊會員數現已超過80萬。

(科技)