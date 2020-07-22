「我永遠忘不了爸爸媽媽的眼神，那是一種難以言喻的情緒。」8年級生黃綉秝回想16年前，父母將辛苦存了大半輩子的積蓄拿來買房，沒想到才住了2個月，就被鄰居告知是海砂屋及凶宅，主臥室還是當年凶殺案的命案現場，談起這段往事，黃綉秝仍是一陣鼻酸。

由於全家人長期在外頭租屋，父母為了給兒女安穩的家，只好勒緊褲帶買房，沒想到卻碰上黑心仲介，用正常屋況市價賣給他們一間海砂屋，而且還是當地知名曾發生過命案的凶宅，而這些重要資訊，黑心仲介從頭到尾隻字不提。

「誠實告知不是當房仲的基本道德嗎？」黃綉秝說，那名房仲長期受委託買賣這間凶宅，房子在他手上已來來去去第4次，前3位屋主都是得知後嚇得落荒而逃，但因為黃綉秝的父母已無力負擔額外買房或租屋費用，只能選擇繼續住下去。當雙方對質時，那位房仲哭著下跪求情，黃綉秝的父母看了心軟選擇原諒，但這段經歷對當時還只是國小生的黃綉秝來說，幼小心靈蒙上了一層陰影。

低薪沒前景+夜市擺攤失敗 為生計挑戰高薪房仲

黃綉秝在大學時就讀國立澎湖科技大學食品科學系，畢業後先在食品工廠擔任品保工作，協助控管食品檢驗流程及製程作業，由於低薪讓她看不到未來前景，再加上每天只能面對冷冰冰的機器工作，她毅然決然的離開，和家人在夜市裡擺攤做生意。原以為湯湯水水最好賺，沒想到夜市裡競爭激烈，再加上她缺乏擺攤經驗，半年來都呈現虧損狀態，她心想再繼續下去不是辦法，為了生活轉而選擇挑戰高報酬的房仲工作。

「當年那位黑心仲介，就是我最好的警惕！」黃綉秝加入前認真研究各家房仲品牌，也曾到不同房仲公司面試，最後她選擇加入強調「先誠實、再成交」服務理念的永慶房屋，加入後短短2個月就順利成交、入行2年來最高月收入破30萬，年收入逾150萬。

黃綉秝平時最愛和朋友四處旅遊、吃美食，享受精彩人生。

口碑是關鍵！黃綉秝立志不讓悲劇重演

黃綉秝認為，當房仲賺黑心錢只是一時而已，想要在這個行業做的長久，成功關鍵在於「口碑」。尤其她自己也曾是入住凶宅、海砂屋的受害者，因此無論客戶有無詢問，黃綉秝都會主動提供清楚、詳細的房屋資訊，她強調：「當年我們家的悲劇，絕對不能在我的手上再次發生。」

入行2年多，黃綉秝的成績獲得家人與親友的肯定，她也時常和朋友交流她的工作心得。黃綉秝謙虛的說，她所有的成果都來自於永慶房屋的人才培育和團隊合作，幫助她從一個剛踏入社會的8年級生找到工作樂趣與成就感，走出一條適合自己的康莊大道。

看起來陽光外向的黃綉秝，內心深藏著一個曾住在凶宅加海砂屋十幾年的故事。

保障5萬9個月+彈性工作8小時 盡情享受精彩生活

黃綉秝笑說：「一開始知道永慶房屋保障業務新人前9個月每月5萬元待遇，真的嚇一跳，心想：『福利也太好了吧。』這讓我無後顧之憂全心投入學習。」尤其永慶房屋為新人安排專屬的師父，手把手的傳承工作經驗，幫助黃綉秝克服一開始的不安與陌生感。

「以前以為房仲就是『體力活』的工作，要站在店外頭發傳單、日曬雨淋，但加入永慶房屋後完全改觀，因為永慶用科技改變傳統房仲工作方式，讓工作更有效率；再加上公司提供『彈性工作8小時』制度，讓我可以盡情享受生活，我時常和家人、好朋友到處旅遊、吃美食，從沒想過工作之餘還能有這麼豐富有趣的生活。」

黃綉秝現在每個月都會固定給家人2萬元生活費，並且設下為家人買房的目標，她以自己的經歷鼓勵社會新鮮人：「只要做對選擇，就是幸福人生的開始。」

黃綉秝(圖左二)感謝學長姊們的指導，幫助她年年順利達標。

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(中時新聞網)