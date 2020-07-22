大陸駐美國德州休士頓的大陸總領事館於當地時間周二被附近居民舉報火警，數十消防人員到場後才知是領事館獲知將被關閉，工作人員緊急焚燒機密文件冒黑煙並傳出焦味，被附近居民通報火警召來消防隊才知是虛驚一場。大陸外交部證實領事館關閉消息後，直斥美方蠻橫無理，要求美方撤銷錯誤決定，否則中方將對此做作出反制。

據大陸《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文表示，美方要求在72小時內關閉大陸駐休士頓總領事館，消息傳出後，休士頓領事館開始銷毀機密文件，當地警方於晚上接獲附近居民通報，位於蒙特羅斯地區的大陸總領館院子內冒出濃煙與火光，並傳出陣陣焦味，疑似發生火警。警方獲報後有數十名消防人員趕到現場，才知道是領事館即將關閉，工作人員焚燒文件所引起。但領事館拒絕消防人員進人，消防隊只能在牆外觀看，無法進入領事館內。

陸駐美休士頓總領事館獲知將被關閉，工作人員緊急焚燒機密文件遭誤報火警，引來數十消防人員準備救火。圖為由領事館外拍攝到焚燒文件的畫面。（圖／推特@AdityaRajKaul )

#BREAKING: China confirms that United States has asked Beijing to shut its consulate in Houston within next 72 hours. Calls it ‘unprecedented escalation’ which is ‘outrageous and unjustified’. In this video, Chinese officials can be seen burning documents inside their Consulate. pic.twitter.com/o3UCwJRjpF — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) July 22, 2020

《東網》報導說，美方要求大陸駐休士頓總領館在72小時內關閉，被形容為外交上的「瘋狂的行動」。大陸外交部發言人汪文斌回應詢問指出，美方突然要求中方關閉駐休士頓總領館，這是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。他表示，中方對此予以強烈譴責，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則將作出正當和必要反應。

(中時新聞網)