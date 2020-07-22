三倍券引爆消費熱潮，六福旅遊集團旗下的台北六福萬怡酒店不只是推出「放大你的振興券！」活動響應，由於館內粵亮廣式料理為南港超人氣粵菜餐廳，每逢周末總是一桌難求，特別加開下午茶餐期，從早到晚都能消費振興三倍券。

經濟部統計，目前全台已有一半的人數預購振興三倍券，並依照預購的情況來看，紙本券已突破1,000萬人，共超過300億元，令各家業者積極搶攻。

六福萬怡表示，即日起至9月30日間，推出限定周六日的廣式下午茶(14：30~16：30)，主廚集結30道人氣料理，包含19道正宗港點、4道老饕必點廣式燒臘、7道主廚推薦港點，每道價格區間為120元~480元，還有超優惠的老饕必點組合餐，選擇3道人氣港點只要460元，最低達72折，再搭配使用振興券及餐飲抵用券，享受美食省更大。

配合振興三倍券上路，台北六福萬怡酒店首波針對紙本推出優惠活動，凡持紙本振興三倍券任一面額，搭配結帳消費滿3,000元，立即送3,000元的餐飲抵用券；為擴大民眾使用紙本振興三倍券來消費的機會，旗下餐廳也特別加開餐期，大廳酒吧將營業時間提早至10點，推出美味早午餐340元起。

粵亮廣式料理則是針對用餐人潮最多的周六日，限期加開廣式下午茶餐期，精選饕客必點的美味外，也設計多款全新創意手工港點，推出共30道人氣料理，其中，包含先前造成話題的偽裝港點「楊枝奶露凍」、「蓮蓉人蔘酥」外，再推外酥鹹香滋味「農耕茄子魚香餃」、外型討喜風味獨特「蜜薯水梨餃」，組成視覺系港點隊，將再創另一波拍照打卡風潮。如果是精打細算的民眾，絕對要選擇老饕必點組合餐，分別於人氣必點、招牌港點、經典點心區中，各選出1道港點，總共3道美味港點只要460元，熟客最愛的「鳳尾蝦燒賣皇」、「招牌雪山桂花包」、「百花刺參餃」、「黃金流沙包」等通通都點得到。

(中時 )