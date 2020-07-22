振興三倍券15日正式上路後，雲林西螺東南觀光夜市也搶商機，17日下午就在臉書PO文表示，所有攤位都可以用振興三倍券，歡迎大家來逛街吃美食，吸引大批民眾前往，更創下1晚42萬的超強業績，但賣地瓜球的攤商卻苦哈哈。

擁有500多個攤販的西螺東南觀光夜市，是雲林縣的三大夜市之一，17日時就在臉書粉專宣布，夜市裡面的所有攤位都可以使用振興三倍券消費，吸引許多人去逛逛。

根據《三立新聞》報導，西螺東南夜市在19日創下1晚42萬元的業績，讓許多攤販眉開眼笑，但總幹事透露，地瓜球攤商都笑不出來，因為1份才30元，三倍券又不找零，也不會有人一次就買200元的地瓜球，因此三倍券業績唯一掛蛋。

而日前內政部長徐國勇也前往士林夜市，帶頭示範三倍券買小吃，帶動商圈買氣、刺激消費，並宣導大家，「三倍券不找零！兩百塊要買到完為止」。

(中時新聞網)