今年是「打狗」改名高雄的100周年，高雄市政府市府22日配合評選泰山汕頭火鍋(興中總店)、庶民廚房、阿榮海鮮鵝肉餐廳、阿囉哈滷味、河邊海鮮餐廳、高雄婆婆冰旗艦店、以及瑞豐夜市天使雞排等113家在地老味店家、以及夜市好味業者，要在「後疫情時代」衝觀光、拚經濟，吸引更多外地旅客，前進高雄觀光、吃美食。

高雄市政府觀光局22日舉行「高雄100 百選美饌」頒獎典禮，此一活動共有將近300家業者報名，評選團並從170家初選業者中，選出83家老味店家、以及30家夜市好味業者獲獎。

高雄代理市長楊明州表示，高市府在「後疫情時代」積極衝觀光、拚經濟，吸引更多外地旅客來高觀光消費，高雄要展現豐富多元、海納百川的特色，美食更是不可或缺的元素。

高雄觀光局代理局長邱俊龍指出，高雄曾於2018年獲全球知名訂房平台網站Booking.com，列為「全球十大道地美食目的地」全球美食榜第二名，顯見高雄美食，確有深厚底蘊及國際競爭力。

因此，高雄觀光局動員美食領域人力、物力，盤點城市最重要的觀光美食資源，配合今年區域觀光元年，高雄整合推出「東高慢食旅」、「海線潮旅行」、「軍事地景生態遊」、「左營蓮潭低碳輕旅行」、「鳳山城市博物館」、「都會舊港新灣區」等六大觀光品牌計畫，嚴選各軸線具代表性店家。

邱俊龍表示，2020年是「打狗」改名高雄的100周年，高雄觀光局趁勢以最具號召力的「高雄100 百選美饌」，搭配區域觀光，彰顯城市特有台、客、眷村、原民、新住民和異國多元人文特色，展現高市府與觀光業者，共同透過美食振興觀光的企圖。

(工商 )