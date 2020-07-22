國際美元續弱，且台股上衝再下一城，外資也偏匯入，激勵新台幣升勢明顯，上演股匯雙漲，午後外資雖展開調節小幅賣超台股，新台幣尾盤也照例縮小升幅，但終場還是收在29.527元兌1美元，創2年3個月新高，升值2.6分，已連續四個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量7.76億美元。

外匯交易員指出，美股科技股飆漲後回檔休息，主要亞股各自表現、漲跌互見，台股則是續強攻破12,400點，外資匯入方向不變，新台幣盤中也一舉升破29.4元價位，進口商、投信、外商保管行順勢進場撿便宜後，升勢趨於收斂，加上尾盤老大（央行）照例進場調節後，又回到29.5元防線之上。

外匯交易員認為，國際上肺炎疫情仍嚴峻，歐洲央行（ECB）救經濟再度大灑幣打延長賽，資金行情看來還會繼續下去，主要股市欲弱不易，預料驅動熱錢湧向新興股市場，短線無新的重大利空訊息，新台幣將維持偏升格局居多。

(工商 )