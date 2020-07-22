氣象局於16時發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分，示警區域為高雄市旗山區、美濃區，以及屏東縣里港鄉、高樹鄉。

氣象局提醒，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，另外步行與開車請注意安全，遇雷響請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積。

(中時 )