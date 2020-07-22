亞太電信異業結盟再添盟友，宣布與全家便利商店合作，於全台3,600家「全家」便利商店上架「月租型門號卡」，並搭配FamiPort機台中的「立碼驗」功能，讓民眾可於就近便利商店，10分鐘內快速完成線上數位門市下單、線下於「全家」便利商店進行身分認證、購卡、取卡一條龍服務，解決消費者家中沒有讀卡機痛點，申辦流程也更快速。

亞太電信積極優化數位門市服務，為業界唯一提供便利商店「立碼驗」及「購卡」的電信公司，本次加入盟友全家便利商店，看好業績順勢成長，預估申辦量可望提升3成以上；自2019年推出服務至今，用戶透過超商購卡、取貨的比例穩定成長，占數位門市整體申辦量比例已提高至4成 。

亞太電信表示：現代人講求方便的購物模式，據資策會2019年網購行為調查，消費者喜好的取貨方式，仍以「超商取貨」為主，比例高達85.9％；加上台灣便利商店密度高居全球第二，僅次於韓國，看準便利商店通路優勢及電商購物趨勢，將數位門市服務延伸至「全家」超過3,600家便利商店，進行O2O(Online to Offline) 整合，加計日前結盟萊爾富近1,500家據點，從線上延伸到線下的「實體據點」累計超過5,000間，挑戰全台最快開通、最便民的電信電商生態圈。

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申辦辦法分二階段，二階段身分均需為新申辦、攜碼用戶，即日起至28日可直接至亞太電信數位門市下單，再至「全家」便利商店完成購卡；7月29至8月31日，用戶則需透過「全家」APP，並使用「全家」會員點數1000點兌換序號，憑序號至數位門市下單，再到「全家」便利商店購卡。

(中時 )