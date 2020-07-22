「粉紅豬小妹」兒童舞台劇的新劇《粉紅豬小妹舞台劇-完美的下雨天》將於7月26日起台中、高雄和台北巡迴演出，這也是新劇的世界首演，該劇導演史都華馬歇爾（Stuart Marshall）22日和劇中主角佩佩、喬治玩偶一起亮相記者會。由於新冠疫情持續，史都華從英國來台前，先在英國隔離14天，到了台灣又隔離14天，這段時間不斷閱讀和做很多新劇的準備工作，他也藉由上網認識台灣，「我會在旅遊網站查怎麼在台北、台中和高雄一日遊，明天我就要去北投健行、做SPA和泡溫泉」，他也因為飯店的推薦愛上夜市炸雞排，並且直說「鳳梨酥也很好吃」。

史都華有超過15年兒童節目製作經驗，還有很多姪子和姪女，深懂小朋友喜歡什麼，他笑說自己也是大小孩，所以新劇朝著「小朋友喜歡，家長也會喜歡」的角度去製作，「我會先確定劇的專業素質，技術人員和演員的表現有沒有到位，然後再站在小朋友的角度去想，有沒有吸引到他們」，他也透露，新劇會讓大小朋友跟著台上的演出開心互動唱跳，捨不得坐下，「節目有泡泡效果，泡泡會從舞台兩側出來，小朋友們肯定會喜歡」。他務求讓《粉紅豬小妹舞台劇-完美的下雨天》除了熱鬧讓小朋友看得開心，也能兼具教育意義，「希望是兒童版莎士比亞劇和搖滾音樂會的結合」。

這次演出更有2500元的Peppa Pig驚喜區，凡購買驚喜區票券，就可以和佩佩、喬治一起合照！每場數量有限，要搶要快！今年暑假，讓《粉紅豬小妹》與親子共度一段完美且充滿樂趣的舞台劇時光，台新卡友更獨享9折優惠，相關資訊可至寬宏售票查詢。

(中時 )