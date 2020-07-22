有「新疆維納斯」之稱的大陸女星古力娜扎，擁有精緻五官和完美身材，和迪麗熱巴、佟麗婭、麥迪娜被封為「新疆四美」，近日工作室曝光她的近照，驚豔眾人。
古力娜扎穿上花苞袖公主裙，胸前開深U設計，讓她微彎腰，雪白饅頭奶和深溝就出來見客，皮膚光滑、四肢纖細的她，狀態非常好，美貌更上一層樓，讓網友超驚豔，「這是真實存在的美貌嗎？」、「他是公主嗎？」、「怎麼那麼好看，太過分了」。
(中時新聞網)
有「新疆維納斯」之稱的大陸女星古力娜扎，擁有精緻五官和完美身材，和迪麗熱巴、佟麗婭、麥迪娜被封為「新疆四美」，近日工作室曝光她的近照，驚豔眾人。
古力娜扎穿上花苞袖公主裙，胸前開深U設計，讓她微彎腰，雪白饅頭奶和深溝就出來見客，皮膚光滑、四肢纖細的她，狀態非常好，美貌更上一層樓，讓網友超驚豔，「這是真實存在的美貌嗎？」、「他是公主嗎？」、「怎麼那麼好看，太過分了」。
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