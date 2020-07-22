集中管理的監所，每天產生大量廚餘，不但要騙列處理經費，還可能造成環境問題，矯正署屏東監獄自去年起利用養殖黑水虻的生物處理廚餘法，每年可以節省146萬餘元廚餘處理公帑，而且從養殖過程中，讓收容人體會生命教育意義，加強教化效果。
矯正署屏東監獄每天產生2000多公斤的廚餘，去年非洲豬瘟議題延燒，廚餘不能養殖使用，屏果監獄只能尋求替代處理方式，與高苑科技大學合作提供2公斤幼蟲，啟動黑水虻養殖計畫。
屏東監獄在外役分監養殖黑水虻，總養殖量可達5百餘盆，每盆蟲體可重達約2.2公斤，已具相當規模，現每日消耗廚餘量可達約600公斤，加上黑水虻處理廚餘速度很快，不易產生廚餘發酵異味。依照屏東監獄的廚餘量，每年須編列146萬餘元處理預算，經過黑水虻處理，節省了這些經費。
除了節省廚餘處理的經費，黑水虻本身從卵到成蟲各階段分別可利用於製作蛋白飼料、甲殼素及有機肥，運用於水產養殖、生物科技及環境改善，具相當經濟潛力，為屏東監獄增加收入。
更重要的是讓收容的受刑人，藉由養殖黑水虻這種生命短暫的昆蟲，體會生命教育的意義，不再自暴自棄，並累積養殖經驗及技能，出監後順利復歸社會、重獲新生。
(中時 )
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