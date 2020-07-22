有媒體民調顯示40.9％台灣人願為兩岸戰爭上戰場、49.1％不願意上戰場；國民黨前副祕書長蔡正元指出「符合民主自由的道理」。但他提醒，台獨會成功的唯一希望，是大陸軍隊不會戰、不能戰、不肯戰，而且美國人肯替台灣人死一堆，否則這場兩岸戰爭，不管多久，都會是毀滅式的戰爭。

蔡正元在臉書發文說，有民調說40.9％台灣人願意為兩岸戰爭上戰場，49.1％不願意上戰場。這符合民主自由的道理，願者上鉤，不願者回頭；願戰者上戰場，不願戰者回家睡覺。

他說，美國和台獨政權不斷鼓勵台灣人敵視大陸人，並不是大陸對台灣不好，而是大陸不准台灣獨立；只要大陸不准台灣獨立，任何阻礙台灣獨立的防制措施，甚至大陸讓利及優惠台灣的政策，都會被包裝成大陸的敵意，這是兩岸的死結。

蔡正元說，大陸要認清的現實是和平統一絕不可能，一國兩制不論是港澳模式或台灣方案，絕對會被醜化，武力統一是統一的唯一選項，但要付出很大的代價；如果大陸不願付這個代價，大陸沒有人要當林肯，像林肯一樣下令：「要打得南方子子孫孫不敢獨立」，就要找個階梯下默認台灣獨立。

他說，台灣要認清的現實是，台獨要付出不可思議的代價，上戰場反而不算什麼成本，上戰場不是去金馬澎湖打仗，而是台灣各處都是戰場，比便利商店還要便利「上」。

他表示，唯一台獨會成功的希望，是大陸軍隊不會戰、不能戰、不肯戰，而且美國人肯替台灣人死一堆，否則這場兩岸戰爭，不管是七天、七個月或七年，都會是毀滅式的戰爭。因為戰爭會讓大陸人想起，從九一八事件起，台灣人都是出錢出力出人，幫日本人打中國。

蔡正元強調，美國人現在需要台灣當砲灰，以打壓中國民族復興，就跟當年的日本人的需要一樣，台灣人不當砲灰也不行；就像美國人要台灣花錢買武器，蔡英文、嚴德發事前完全不知，美國人一發布命令，還是要買單。這是命運，也是現實，兩岸就好好面對吧！兩岸戰爭如果大陸贏，就一國一制；如果台灣贏，就一中一台。

(中時 )