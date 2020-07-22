金門傳統建築修復工作，面臨專業匠師人才斷層問題。（李金生攝）

金門縣府補助修復傳統建築，迄今投入新台幣8億6000萬餘元，完成653棟。（李金生攝）

金門修復後的閩南紅磚古厝。（縣府建設處提供）

縣府在國立金門農工開辦〈傳統匠師推廣教育班〉，邀請學者專家開講指導。（縣府建設處提供）

金門有12大傳統聚落，閩南古厝遍布全島各地外，中西合璧洋樓也有140棟，在烽火摧殘和歲月更迭下，面臨傾圮亟待搶救的難題。縣府在國立金門農工開辦〈傳統匠師推廣教育班〉，邀請學者專家開講指導，期待在老匠師逐漸凋零下，為洋溢建築之美的紅磚文化，培育新一代的維護人才。

這項特別開辦的推廣教育班，原定招收20名學員，但因報名人數太多，在評估教學空間及傳統匠師師資後，調整為正取30名、備取5名，以鼓勵更多年輕新血投入傳統建築的修復行列，同時還訂定淘汰機制，提高學員競爭和進取心。

培訓課程分2階段，第1階段規畫校內培訓360小時，包括學科及術科在內，基礎學科由金門大學曾逸仁、高志瀚、陳書毅、黃信穎等建築系教授群及業界田耀遠、黃振良、林建育、趙守忠、詹智匡、施宇鴻、葉鈞培、陳天仁、陳崑福、何郡玲、蔡宛錚、張建興、吳憶真等人講授。術科聘請文化部登錄傳統匠師梁瑤望、王承啟、王天木及傳統匠師楊忠淼、吳有泰、陳榮文、胡青年、吳鼎信、李榮利、談宜芳等人指導。

第2階段為校外實習課程720小時，學員將投入修復現場，由在地各執業匠師帶領學員實務操作，在學、作的過程中對傳統建築修復概念，有更好的掌握和理解。

主持開訓儀式的副縣長黃怡凱表示，傳統建築是金門文化的重要資產，縣府2001年起訂定「金門縣維護傳統建築風貌獎助自治條例」，編列補助經費鼓勵民眾修復傳統建築，迄今投入新台幣8億6000萬餘元，修復完成653棟。

但過去在匠師培訓缺乏長期計畫，造成縣內傳統建築修復能量不足或施工人員欠缺傳統建築修復技能的問題，基於確保傳統建築修復的專業品質和保存維護，縣府自2018年起委託金門高職辦理「金門傳統匠師推廣教育班」培訓，合計通過考核29名，目前已有多位學員投入傳統建築修復的行列，為保存金門的風貌而努力。

(中時 )