港星崔碧珈擁有美麗五官與36G火辣身材，讓她被封為「香港新生代波神」，而她也樂得在社群分享辣照做福利，讓粉絲為之瘋狂，崔碧珈也說過「不怕人家討論我的身材」，對自己有著滿滿自信，而最近她曝光了新照，加碼羞曝「初夜床伴」，再掀熱議。

崔碧珈近日貼出性感床照，只見她穿著粉色細肩帶貼身睡衣裙，胸口開了深V，側身跪坐在同色系的床上，任長髮披散、眼神迷濛，G奶深溝與蜜大腿「絕對領域」若隱若現，引人無限遐想。

崔碧珈還提到了自己的「初夜床伴」，原來是在說床邊的Hello Kitty玩偶，直呼Kitty是她從小到大的偶像，媽媽也喜歡，從她出生時就幫她準備了Kitty床單，這麼多年過去，媽媽還是習慣給她鋪Kitty的床單，是母女倆溫馨的小習慣，然粉絲都在關注她的火辣身材，直呼睡衣太惹火、S曲線太火辣，根本美到「引人犯罪啊」。

(中時新聞網)