玉山文教基金會支持贊助的「109年度國民中小學線上數位閱讀專題探究競賽」，共有來自全台國中小366支學生隊伍，1,323位優秀學生報名參加，歷經三個月的線上數位閱讀探究歷程，從進入決賽的國中小各20組隊伍中，各選出3組特優及優等隊伍獲頒獎項，期望經過這次的學習歷程，學生們不只學到團隊合作的精神，也學會自主學習、價值判斷及批判思考的能力，成為新世代的「數位閱讀小達人」。

玉山文教基金會為培養學生透過數位閱讀，分組合作學習，進行探究的歷程，幫助學生發展數位自學力，當台灣閱讀文化基金會提出舉辦活動構想時，即全力支持與共同推廣。今年最特別的是，還有離島的隊伍報名，來自澎湖縣的七美國中，於159支國中隊伍嶄露頭角，以探討「七美島海灘上的垃圾」為主題，獲得評審青睞，取得進入決賽資格，澎湖縣政府還特別編列經費提供交通住宿，讓七美國中師生順利至臺灣本島參加決賽。

競賽參加對象為全台公私立國民中小學四至九年級學生，分為國中組及國小組，每隊由3至4名學生組隊參加，並有1至2位的指導老師，從決定探究題目到完成專題探究報告，歷經三個月的期間，選出國中組及國小組各20隊晉級進入總決賽，進行現場發表和接受評審問答。決賽隊伍在發表時，不僅展現自信風采，也與評審對答如流，最後特優隊伍分別由新竹縣竹北國中、基隆市明德國中、高雄市大仁國中及嘉義市嘉義大學附設實驗國小、新北市新莊國小、新北市廣福國小組成的隊伍脫穎而出。

各小隊的隊名都別具巧思，看得出學生的用心與投入。線上探究的題目五花八門，許多小隊選擇與自己生活息息相關的時事，例如病毒、傳染病及防疫等主題，進而衍生消毒產品的評比。另外，對於生態保育也深感興趣，其中瀕危動物─石虎，更是國中、國小隊伍不約而同所探究的議題。還有，現在最夯的數位趨勢，例如AI人工智慧、3C產品、網路交友…等，也是各小隊特別關注的主題。

(中時 )