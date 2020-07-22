英業達（2356）旗下智慧裝置事業英華達，持續推廣旗下智慧居家檢測產品「全家寶」布局，22日苗栗縣關懷據點再正式導入全家寶產品，將高齡長者的血壓數據數位化、透過雲端儲存方式，讓其生理數值能隨時掌握，亦可透過設立家人群組、讓家人能隨時獲取高齡長的健康資訊。

為推動老人福利服務及照顧的核心價值、以優化高齡長者的生活，苗栗縣社會處老人福利科運用公益彩券盈餘來推動各項老人福利，在縣內已設置150個社區照顧關懷據點，志工人數達到3,200多人，每個月透過照護據點服務照顧多達13,500位社區內的長輩，讓長者能就近到據點參與健康促進活動延緩老化。

22日於苗栗縣後龍鎮埔頂社區活動中心舉辦聯合揭牌儀式中，誠源生技為響應縣府老人福利政策，捐贈30台英華達全家寶電子血壓計，供苗栗縣據點長輩們使用。

英華達今年以來鎖定數處偏鄉、導入全家寶的生理量測系列產品，如與竹山秀傳醫院引進全家寶智慧生理量測系統，透過「免接觸量測」、「遠距即時監控」 等特色，大幅降低醫護人員在防疫期間受感染的風險外，也透過其簡易的使用介面及輕巧便攜特性，有效提升秀傳醫院在偏鄉醫療的照護。

隨後並相繼與高雄市立旗津醫院、及戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院合作，分別將全家寶投入於長照、居家照護，及協助專業醫療團隊提供遠距的健康管理及最適當的醫療處置建議。

(工商 )