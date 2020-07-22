元大期貨（6023）長期深耕國內期權市場，身為台灣期權領導品牌，致力推展國際業務，在完整的金控集團體系支撐下發展，擁有跨境服務的能力，專業的研究顧問報告、香港子公司豐富的實物交割經驗，展現元大期貨在服務實體經濟上的競爭優勢與發展實力。

元大期貨總經理周筱玲表示，看到台灣實體經濟的發展趨勢，公司以客戶為中心，提供實體經濟服務，成立專責業務部隊，有系統的整合產業鏈，提供客戶跨境、跨品種、跨產業的服務，同時擴大儲備產業鏈分析與原物料價格分析的人才，以滿足客戶的多元需求，發揮龍頭期貨商的通路實力，充分與各行業溝通，推動各產業所需使用的衍生品，結合實物交割的經驗，為客戶帶來全方位的避險增益服務價值。

隨著倫敦金屬交易所（LME）在高雄港業務量的成長趨勢，物流業者、期貨商與倫敦金屬交易所看準其帶來的商機，產業法人客戶日常生產、貿易可能會牽涉到倉儲、物流、交易所等產業，當跨界合作時，期貨業能成為不同產業間的樞紐，提升期貨業服務實體經濟的動能，發揮金融衍生性商品的專業與優勢，協助客戶有效避免或管理原物料價格波動，以及應收、應付之外匯匯價波動，成為產業法人避險的渠道。元大除了有多元的研究報告，還提供客製化的動態建模系統，協助客戶管理貿易風險，達到預先防範庫存跌價風險的目的。

對國際貿易產業法人而言，全球經濟波動影響產業發展，定價、庫存調節、交割、融資、市場分析、交易等需求是客戶日常最關心的議題，元大期貨香港子公司擁有豐富的實物交割經驗，熟稔作業流程，透過經驗分享，未來台灣期貨商若提供實物交割服務，產業法人也將受惠，除了增加金流，也能有更多元的資產配置方式。

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