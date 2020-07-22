從中美貿易戰開始，美國政府對中國大陸頻頻出手，處處針對的意味相當濃厚，現在就有前白宮首席戰略顧問爆料「美國制定完整作戰計畫，目標就是要先對抗（confront）、後擊垮（take down）中國大陸。」

根據美國媒體《Fox News》報導指出，前白宮首席戰略顧問班農（Steve Bannon）在接受專訪時表示，美國總統川普為了對抗中國大陸，制定了一連串的計畫，計畫從科技、資訊戰、經濟戰方面與中國大陸對抗，然後擊垮中國大陸，揭穿他們的虛張聲勢。班農甚至還表示，這其中也包含了中印衝突中支持印度等決定。

而協助川普總統制定計畫的成員，班農對媒體透露，成員名單中有國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）、聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）、國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）和司法部長巴爾（William Barr）。班農還公開建議成員中要新增美國財政部長「美國財政部現在也要開始努力了，您已經看到一個連貫的戰爭計畫了。」

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)