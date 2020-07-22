台北地院審理新店隨機殺人案，兇嫌王秉華的辯護律師替他聲請3項鑑定，希望分送3個不同單位。台北地院今開庭，王雖認罪，但稱案發前曾覺得自己有人格解離症狀，特別到診所諮詢。

王秉華今開庭認罪，不爭執檢方起訴的犯罪事實，辯護律師團則聲請「精神鑑定」、「心理衡鑑」、「量刑前社會調查」3項鑑定，建議分送台大醫院、台大心理學系、荷光諮商中心，表示3個項目著重的面向不同，認為有個別鑑定的必要。

死者父親表示，他看王秉華外觀舉止很正常，覺得不用鑑定，王殺人手段殘忍，讓他來不及跟兒子說再見。父親的律師則說，辯護律師提供的荷光團隊2人資料，未具體記載量刑調查的經歷，對公正性存疑，且過去曾有3個項目由同一單位的案例，應可合併鑑定。

法官詢問王秉華的至台北馬偕、黃偉俐診所的就診紀錄，王說，他不記得為何會去馬偕，只對診所比較有印象，最後一次是案發前2、3週去看的，當時是因有朋友傳網路資料給他，其中談到人格解離，他覺得跟自己症狀有點類似，才會去診所諮詢，這也是為何他之前會說他有其他人格。

庭末，法官喻知下次庭期為9月2日下午，因羈押期限將屆，到時將進行延押訊問。

(中時 )