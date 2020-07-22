旅遊業者鳳凰（5706）因應後疫情時代國旅需求復甦，積極加強產品豐富度搶攻國旅商機，隨著時序進入暑期旺季，營運動能可望持續回升。同時，公司持續關注身障者需求，攜手2大身心障礙者關懷團體，舉辦2梯次無障礙旅遊公益活動，在力拚突圍時亦善盡社會責任。

鳳凰2020年6月自結合併營收1195.6萬元，月增12.61％、年減96.51％，回升至近3月高點。不過，受疫情邊境管制衝擊，第二季合併營收3422.9萬元，季減90.83％、年減96.25％，為近9年半低點。累計上半年合併營收4.07億元，年減71.39％，為近15年低點。

展望後市，由於國際疫情未見需緩跡象，邊境管制短期難以解除，但台灣因防疫得宜，6月防疫措施鬆綁後帶動國旅需求爆發，鳳凰6月國旅訂單已較3、4月顯著成長30～50％，將積極加強產品豐富度，衝刺國旅商機，盡力填補營收缺口。

此外，隨著國內疫情趨緩，鳳凰分別攜手行無礙資源推廣協會及腦性麻痺協會，於14日舉辦《鳳凰×行無礙－酷夏一日閃亮之旅》、20日舉辦《福隆沙雕．蘭陽博物館．烏石漁港一日遊》，運用自家無障礙遊覽車，安排輕鬆有趣的一日遊，帶領身障朋友到戶外舒展筋骨。

鳳凰表示，集團為台灣首家推廣無障礙遊覽車的旅行社，旗下大型無障礙遊覽車由鳳凰基金會出資打造，車內設置有輪椅區及客座區，適合各類型輪椅寬度調整使用，並有大型輪椅升降機協助輪椅進出，車輛已通過測試中心認證並符合環保規定。

(時報資訊)