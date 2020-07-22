花蓮車站冷氣20日終於啟用，送風口在天花板上方，不破壞建築美感，也不影響景觀視線，候車廳溫度約可下降2、3度，讓民眾直呼有感。（羅亦晽攝）

花蓮車站採用綠建築設計，標榜標榜節能通風，但還是會以民眾舒適性為優先，與省能並重。（羅亦晽攝）

花蓮夏日持續炎熱，斥資9億多元，採用綠建築設計的花蓮火車站啟用後，每到夏季，候車旅客汗如雨下，台鐵也陸續收到民眾抱怨太熱，經多方考量後，台鐵於本月20日在在大廳裝設2台20噸水冷式冷氣，體感溫度明顯下降，民眾直呼「很有感」。

台鐵花蓮車站採半開放空間、挑高及透空設計，收到民眾投訴候車區太悶熱後，鐵道局東部工程處本要透過手動開啟排煙窗、打開大型帷幕等做法，增加空氣對流降溫。經多方考量後，台鐵決定利用150萬元的經費，裝設廂型水冷式冷氣，20日完工啟用，在今日適逢大暑及時發揮效用。

花蓮車站長林德香表示，原本要在車站裝設吊扇，但擔心掉落會發生意外，最後決定在候車區裝設2台冷氣，拉管線增加進出風口；雖然沒辦法降溫至冷氣房的溫度，至少體感溫度明顯下降，夏天溫度訂在27度，開冷氣的時間則視情況而定。

目前花蓮車站除了原本在售票處及通道有2台5噸立式冷氣，在候車區座椅後方有2台20噸冷氣，隨著疫情解封國旅市場熱絡，車站大廳滿滿都是人潮，有不少旅客坐著休息吹冷氣，幾乎看不到有人擦汗搧風。

楊姓民眾原以為是今日車站風較大，聽聞裝設冷氣後，驚呼「難怪今天比較涼」。陳姓民眾則說，自己本身習慣高溫，對冷氣降溫感受不大，不過支持車站裝冷氣，避免人多太悶熱，影響民眾身心靈健康。

花蓮車站站體採取自然日照及自然通風設計，導入綠建築概念，響應政府推動「節能減碳」政策，不敵旅客抱怨太熱，裝設冷氣後，卻遭不少民眾質疑「綠建築『破功』」。

鐵道局東部工程處長伍育德表示，現在公有建築物大部分須具備綠建築標章，花蓮車站正在申請中。台灣「綠建築」主要以「生態、節能、減廢、健康的建築物」為目標，標榜節能通風，所以綠建築不等於「不能開冷氣」，在開放空間的候車區裝設冷氣，至少可以降低溫度，提供舒適空間給旅客，開冷氣也不是常態，等到溫度飆高到無法忍受之時，才會開冷氣。

(中時 )