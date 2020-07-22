藝人黃豪平日前主持網路節目《漂亮小姐姐》，找到一位藏身在棒球場的人氣啦啦隊女神李若潼，IG上有高達近6萬的粉絲人數，不僅能歌善舞，笑起來還有點像日本女演員堀北真希，主持人黃豪平一看到本人更是一箭傾心：「長的好像日本女生，好有活力！」

目前還在學的若潼，同時還擁樂天啦啦隊女孩的身份，被問到工作跟課業如何兼顧，她表示學校的課程，每週都會集中在兩天內上完，其他天則能好好地安排自己的工作，儘管有工作衝突到課業，學校老師還是很尊重同學的工作，會稍微通融，但該做的功課跟考試還是會盡本份完成。

身為啦啦隊隊員之一的若潼爆料棒球場所謂的「髮香區」竟然是「禁區」，那是一區坐在啦啦隊女孩身後的位子，類似演唱會搖滾區的座席，因為靠的很近，所以聞得到女孩身上的一些味道，若潼害羞的表示：「你們確定聞到的是髮香？不是乾洗髮或是定型液的味道？」她說時常有很多球賽會是連續兩天進行，再加上女生洗頭其實蠻麻煩，所以多數女生會選擇乾洗髮,因此髮香區大家聞到的真的不是髮香。

高人氣的若潼，表示自己私底下還遇過有人私訊問說：「可以買妳穿過的絲襪嗎？」如此瘋狂的行為，不禁讓黃豪平也分享自己曾遇過有粉絲要買他的原味內褲，他半開玩笑地說因為對方開價不高所以沒賣。

啦啦隊女神若潼暑假最想做的事情竟然是「拜月老，求個好姻緣！」主持人黃豪平表示這麼漂亮的女生，也需要拜月老？她才提到自己之前遇過渣男，現在已經單身兩年半。問到若潼對於擇偶的標準時，她希望對方身高有176公分到183公分之間、身體健康、牙齒整齊、體重要在70公斤到86公斤之間，看來是想要一位又高又壯且笑起來好看的男子，在一旁的黃豪平表示自己在第一個條件就被排除了感到傷心。更多有趣內容每週三晚上八點請鎖定YOUTUBE頻道《漂亮小姐姐》。

(中時 )