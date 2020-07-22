據「外交部發言人辦公室」消息，在今天（22日）大陸外交部例行記者會上，有記者問：據美方消息人士透露，7月24日下午4時前，中國大陸駐休士頓總領館將被要求關閉，領館人員將被要求離開。大陸外交部發言人汪文斌回應，中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。

汪文斌表示，7月21日，美方突然要求中方關閉駐休士頓總領館，這是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本准則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。中方予以強烈譴責。「中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。否則，中方必將作出正當和必要反應。」

「一段時間以來，美國政府不斷向中方甩鍋推責，對中國進行污名化攻擊，無端攻擊中國的社會制度，無理刁難中國駐美外交領事人員，對中國在美留學人員進行恐嚇、盤查，沒收個人電子設備，甚至是無端拘押。」汪文斌表示，「此次美方單方面限時關閉中國駐休士頓總領館，是美對華採取的前所未有的升級行動。」

汪文斌反批，「中方一貫堅持不干涉別國內政原則，滲透、干涉別國內政從來不是中國外交的基因和傳統。中國駐美外交機構始終致力於促進中美兩國人民互相瞭解和友誼。中方根據《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》為美駐華外交機構和人員履職提供便利。反觀美方，去年10月和今年6月兩次對中國駐美外交人員無端設限，多次私自開拆中方的外交郵袋，查扣中方公務用品。由於近期美方肆意污名化和煽動仇視，中國駐美使館近期已經收到針對中國駐美外交機構和人員的炸彈和死亡威脅。美駐華使館網站更是經常公然刊登攻擊中國的文章。相比之下，是誰在干涉別國內政，是誰在搞滲透、搞對抗，事實一目瞭然。」

「美方聲稱美中關係不對等，這是美方的慣用藉口，毫無道理。」汪文斌表示，「事實上，單就中美駐對方國家使領館數量和外交領事人員數量而言，美方遠遠多於中方。」

汪文斌警示，「我們敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。如果美方一意孤行，中方必將採取措施堅決應對。」

(中時 )