生態廚師利用雲林縣斗南特產台灣牛、越光米、馬鈴薯等做永續創意料理。（許素惠攝）

生態廚師端出永續創意料理，色香味俱全，令人食指大動。（許素惠攝）

友善農人品嘗生態廚師做的永續料理，人人稱讚。（許素惠攝）

料理也講究生態！一群有志廚師希望藉料理激發消費者關心生態，走出廚房走入產地，親炙割稻採菜餵牛等，聆聽生態農夫的理念，今日中午取用雲林斗南牛肉等在地食材創意料理，展現友善農業的驕傲與價值，希望把土地的好一口一口吃回來。

台灣生態廚師計畫發起人吳秀娟指出，永續不是「一個人」的事，卻可從每「一個人」開始，廚師是能一次連動3個行業餐飲業、農漁畜牧業、觀光業的角色，這也是她推展計畫的初衷，而雲林是西台灣縱貫線很重要的農業重鎮，斗南有縱貫線老大「馬鈴薯」、台灣牛和知名的越光米，廚師要真正了解食材來源，最好的方式就是走到產地，和農人及土地對話，成為生態廚師，光復被化肥農藥殘害許久的平原，才能激發出料理創意，贏得消費者青睞。

廚師走出廚房，實地走進牧場餵牛、學做乳製品、割稻、挖竹筍、到斗南果菜市場了解物產批發等，晚上一邊泡茶一邊和友善農人聊著生態環保理想，學習永續精神，中午將所滋養到的內涵與體認，化為一道道述說雲林光復平原的永續料理，其中最令人津津樂道且吃得津津有味的是，以最不受消費者喜愛的三叉牛肉料理出道道美食。

農委會水土保持局大力支持該計畫，該局南投分局祕書陳存凱表示，大量使用農藥化肥損害土地、農民與食用者健康，轉變農法非走不可，生態廚師創作出永續料理，讓物產不再只是物產，而是認同友善農民的驕傲與價值的展現。

(中時 )