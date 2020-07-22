新北市法制局今發布新聞稿指出，YouBike2.0上路半年已有4起消費申訴，呼籲微笑單車業者應清楚標示使用方式；北市議員許家蓓認為，新北大動作發布新聞稿呼籲業者，實則暗酸北市府交通局規畫YouBike 2.0不力，此舉也讓人好奇，雙北是否有「瑜亮情節」？還是兩市根本溝通不良？

北市YouBike2.0預計在2022年全面取代1.0上路，新北市考量系統更換成本過高，暫不跟進，雙方交通局長日前還為此開會溝通討論，但仍未有明確共識。

新北市法制局今發布新聞稿指出，新北市消保官接獲4起消費申訴案件，有民眾反映，微笑單車業者未清楚說明目前僅有公館商圈有YouBike2.0車柱，導致民眾借車後無法順利還車，若未能將自行車騎回2.0試辦區域停放，就要支付350元的微笑單車調度費。

許家蓓認為，新北市府大張旗鼓發布新聞稿說明四宗YouBike 2.0消費爭，看似認為微笑單車業者告示看板放置地點不夠明顯，導致民眾難以察覺，實則是暗酸北市交通局規劃YouBike 2.0不力，造成雙北市民困擾。

許家蓓說，不論新北市府此舉目的為何，都顯示雙北共享單車系統相容問題待解，更顯示北市府對於政策的事前規畫不夠細心、事後的維護管理也鬆散，要求北市交通局針對目前YouBike 2.0試辦區域範圍及相關租借規定，與微笑單車業者共同加強宣導、改善標示不明顯之問題，別讓北市再次成為全國笑柄。

(中時 )