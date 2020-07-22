香港城市大學是第一所赴台招生的香港院校，在今年QS全球大學排名第48名，泰晤士高等教育2020世界大學排「最國際化大學」首位，是台灣學生升學的熱門選擇，在過去的2月，不少應屆畢業生以『大學學科能力測驗』申請9月升讀城大，如果錯過機會，現在可以2020年『大學入學指定科目考試』的成績報考！

「斜槓青年」風潮盛行，各大學紛紛追求跨學科學術知識領域的綜合教學，城大校長郭位是土生土長的台灣人，近幾年逆向推動各系別重新劃分，將系名標準化規劃更專精教學的同時，策畫有深度價值而非“營養學分”的通識課程，讓學生透過自主選課對自己的興趣延伸學習。香港各大學向來以雙主、輔修及彈性選課作為亮點，然而香港城大將主修專業化、通識深度化的核心理念，更能避免現代學生樣樣都學但樣樣不精的通病，替學子打造真正全方位的學習之路。

身為國際化世界排名首位的城大，非本地生比率約一成三，多數來自大陸、南韓、印度、台灣、印尼等不同國家，曾就讀的學生皆表示，在所有學習都需要自己高度自主，更多的壓力事實上來自同儕而非學校，不同族群文化擦出的火花往往能讓自我倍速成長。

此外，香港城大非常重視交換生及實習，郭校長於求學過程中認知國際化重要性，任職期間努力達成50％學生做交換生的目標，連其他港校都讚佩。各種交換、海外交流計畫讓學生能拓展視野，甚至有學生笑稱來這裡讀書，彷彿把全世界搬到你面前；實習方面，在香港學生很早就開始找實習，畢業前已有三、四份實習經驗大有人在，大家都相當重視專業，賦予實習生與正職同樣的期待和待遇，從交換到實習合作夥伴皆遍及全球。

現在台灣應屆生能以『大學入學指定科目考試』最少四科成績頂標，英語成績達頂標，或國際認可英語測驗成績，托福 (TOEFL) 〔筆試達550分／IBT達79分〕或雅思國際英語語言測試(IELTS) 〔總分達6.5分或以上〕在2020年7月17日至 28日透過下述網址提交資料申請香港城市大學（每人只可遞交一份申請，最多選擇填寫3個專業）

http://www.admo.cityu.edu.hk/apply/nonlocal_ast/

城大將根據考生的指考成績、英語水準和報考專業相關學科成績綜合考慮，擇優錄取，不設面試，結果在7月底至8月初連同獎學金（包括全額獎學金、學費全免獎學金、學費半免獎學金）一並通知錄取名單。

歡迎隨時與城大環球事務拓展處(電郵：[email protected]tyu.edu.hk、電話：＋852 3442 8009／ 3442 7373或 LINE) 直接聯繫。

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城大線上分享會

雖因疫情影響無法在2020大學博覽會來台宣傳，仍會以線上分享會形式替大家解答疑難雜症，活動時間為7月25日(六) 下午2時至3時，歡迎老師、家長及高中學生，搶先規劃人生，現在即可網上登記

https://cityuhk.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0UOpscBFfFQrkRT

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http://www.testnews.com.tw/zhikao/index.php?route=news/view&news_id=696

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