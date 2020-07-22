炎炎夏日，許多人習慣喝手搖杯代替喝水，不過醫師表示，恐造成嚴重下場，即使喝無糖飲料也一樣。藝人小甜甜日前腎結石痛到住院，她在節目中坦承，因為不喜歡喝水，而且只喝2種無糖飲料，醫師一聽大喊「母湯」！

醫師表示，即使是無糖飲料也絕對無法替代白開水。(示意圖/達志影像)

小甜甜日前在談話性節目中表示，腎臟發炎是因為自己真的不愛喝水，只喝無糖茶及黑咖啡，沒想到腎結石疼痛竟擴散全身，還出現感染、發高燒，最後得靠手術治療。腎臟科醫師洪永祥強調，不論含糖或無糖飲料都無法替代白開水，他並舉2013年美國腎臟醫學會的研究結果發現，每天喝一杯含糖飲料，會提升23%腎結石機率，此外，果糖還會造成骨質疏鬆。

洪永祥解釋，茶或咖啡所含的磷酸鹽、草酸鹽濃度非常高，因此常告誡有腎結石的患者，最好不要喝茶或黑咖啡。至於小甜甜的最大問題是缺水，因為茶、咖啡容易利尿，可能喝1000c.c.的茶，結果排出1200c.c.的水；飲料不是不能喝，但絕對不能代替水，你喝多少的飲料，可能就要拿多少的水來補。

(中時新聞網)