潛水客20日在卯澳灣海底發現未爆彈。（翻攝畫面／張穎齊新北傳真）

新北市貢寮區福連國小卯澳灣海域，是許多遊客熱愛的潛水聖地，但有潛客20日發現海底有未爆彈，經軍方下水搜索後，確認至少有13枚未爆彈，周圍海域還有疑似飛機螺旋槳，目前已將未爆彈標示完畢，各單位22開會協調，決定畫設危險區域，禁止所有戲水、潛水、出海等水域活動。

據了解，軍方21日派員下水確認，共有13枚的未爆彈躺在海床上，距離岸上福連國小僅100公尺，深度介於10公尺至13公尺間，在尚未清除前，將先畫定警戒海域，並協調漁會等單位，協助通知民眾和漁民避開附近海域，以免發生危險。

軍方潛水人員22日持續擴大搜索，隨後會同漁業署、海巡署、海軍、新北市漁業處、貢寮區公所、貢寮區漁會、東北角風管處、福連國小、福連里長吳文益等人開會，決定畫為危險區域，禁止車輛及民眾靠近，嚴禁戲水、潛水等所有水域活動，也暫時不得出海捕魚，需等未爆彈徹底移除，才能做下一步規定。

(中時 )