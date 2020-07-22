苗栗縣具有豐富的自然生態、田園景觀、農村文化、在地美食，苗栗縣政府推出安心旅遊「Fun遊苗栗，好禮大放送」，只要符合住宿與消費條件，暢遊客庄旅遊還有機會把百萬名車開回家。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗為全台唯一獲得國際雙慢城認證的縣市，全縣18鄉鎮市自然生態、田園景觀、農村文化、在地美食等各具特色，為台灣深度旅遊的首選之地。

縣府響應國旅熱潮，推出「Fun遊苗栗，好禮大放送」，在7月1日至10月31日期間，入住苗栗縣合法旅宿業住宿，且消費累積達1000元，於即日起至11月5日期間上網登錄發票，即可參加抽獎。

縣府文化觀光局指出，獎項除Luxgen百萬名車外，還有iPhone11、Coleman營帳、總統套房、好客民宿等多項好禮，消費金額越高、抽獎機會越多、中獎機率越大。

文觀局長林彥甫表示，隨著疫情逐漸解封，為促進觀光產業復甦，藉安心旅遊抽大獎活動，推動縣內特色景點、住宿、美食等，讓旅客在苗栗玩樂之際還有機會將大獎帶回家。相關活動訊息、參加辦法以及活動規範，可上活動網站https://ls.jil.tw/。

(中時 )