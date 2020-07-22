配合政府振興三倍券，農委會推出的500萬份250元「農遊券」，並預估可帶動農業旅遊等產值超過50億元。農委會22日統計上路首周已有1,400多家業者收券27萬張，換算下來是6,750萬元，農委會指出，以農業領域人均消費為460元計算，推估帶動市場產值達1.24億元。

目前全台有超過2千家農林漁牧業者加入農遊券消費抵用合作業者，農委會輔導處統計，農遊券上路首周，已有14000多家業者，共收到27萬張農遊券，85％是使用在購買農特產品，消費地點主要是農會超市。

「農遊券」的效應，農委會指出，面額250元的27萬張農遊券，換算下來是6750萬元，但是，依據農業領域的人均消費額為460元計算，首周可推估帶動的市場產值超過1.24億元。若500萬農遊券全都使用完畢，農委會預估可帶動農業旅遊等產值超過50億元，若再加上三倍券的消費，可以幫農民、農村及農業帶來超過200億元以上產值。

對首周85％使用農特產品，農委會指出，農會超市與一般通路量販、超市所販售的產品很不同，賣的都是農特產品，透過這次「農遊券」活動讓消費前往消費後，可以達到吸引新客層上門的效益。

農委會呼籲抽中農遊券的民眾，可與三倍券搭配使用，一起買農產、玩農村、遊漁港、吃農家菜，用行動支持台灣農業和農漁民。

(工商 )