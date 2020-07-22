疫情緩和以來，房市迅速回神，甚至全台各地頻頻傳山熱銷案，今（22）日傳真行銷負責操刀代銷的台北市大同區百億大案，「秒殺案」成績重現房市，業者說正式開賣「3個星期就賣光百戶」。

傳真行銷董事長王明成今天下午2點在台北市承德路指標大案「宏國大道城」接待中心，發表「後疫新時代房市觀察」感想。

他表示，傳真行銷近年深入耕耘大同區承德路房市，連續賣出多筆熱銷案。至於最新開盤的「宏國大道城」，是宏國建設睽違多年重返房市重量級大案，土地是從民國67年整合到現在，才整合出佔地2,100坪的大基地，分為ABCD四棟，距離台北雙子星案，走路三分鐘。

王明成表示，雖然很快就賣完第一期CD兩棟，總銷40億元，但是我們卻早在三年前就開始提前部署，仔細觀察區域客戶需求，打電話、發簡訊、舉牌、作POP，收集引導客戶名單，結果早鳥全部來了，加上「不二價」銷售，因此造成鄰里客戶之間對於這個案子的信任度。

王明成直言，本來第一期預估要在九月22日正式公開，但因為賣得太快太好，所以提前在七月今天正式宣布第一期完銷。

王明成表示，全案預計第二期年底再推出，總銷160億元，總計第一、二期總銷有200億元。每坪成交價，站上9字頭；高樓層和頂樓成交價，已接近97萬元。

傳真表示，從承德路一段到二段，短短700公尺，傳真行銷連續3年一年一個秒殺案。107年座落長安西路角地的「京王」，總價6,7千萬以上的換屋產品四個月賣光，出乎市場意料。108年南京西路角地的「永陞奕居」，接待中心搭建期間區域客詢問熱烈，創下一個月內完銷紀錄。

至於「宏國大道城」，原本預計今年初開案，因疫情影響延遲至六月，30坪以下小宅第一週就被搶光光、剩56坪，前後也只花了三週的時間就去化掉一百多戶的可售量體，銷售速度驚人。

王明成表示，過去的「三好一公道」是服務好、信用好、品質好和價錢公道，房地產銷售「新三好」則是內容好、設計好、氛圍好，然後「公道自在人心」。後疫情房市發展目前多方說法仍待觀察，「宏國大道城」不到一個月 完銷的優異表現，王明成認為是產品面的「內容好、設計好」以及行銷上的「氛圍好」全面奏效。

該案第一期CD兩棟，規劃28~56坪2~3房產品。

在新冠肺炎陰影之下，「宏國大道城」接待中心平假日人潮川流不息，王明成歸因於現場「氛圍好」。開放式挑高迴廊環繞充滿綠意的內中庭，給人清新舒服的第一印象，上到二樓洽談區，大片落地玻璃明亮通透、懷舊的磨石子地面、充裕的社交距離，室內還加裝確保空氣品質的新風系統，都是足以令客戶感到安全安心的銷售環境。

(工商 )