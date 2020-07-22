新北市政府計劃在中和區國管院舊址興建大型建築，開辦「銀新生活城」。立委江永昌表示，立意雖良善，卻必須犧牲掉現有運動操場及綠地公園，也引發地方居民強烈反彈。他強調，應尋找替代空間推動銀新生活城，找到最適合的方案，兼顧長輩就地樂活安養及保留民眾長期運動生活的操場綠地，才能創造雙贏。

江永昌表示，匯整居民多項訴求，包括交通瓶頸衝擊、平面綠地匱乏、都市計劃屢遭變更卻未見成效等，再將這些訴求寫成陳情書，並由國管院週遭里長們主動發起千人連署，堅定向市府表達爭取保留完整的操場與綠地空間的態度。

江永昌表示，沒有共識就不應該走下一步，這塊運動操場現在是學校用地，也還沒進入都市計劃變更審議變成衞生福利專用地，市府不該在尚未完成民意溝通同意，就流出了將以BOT興辦的計畫，使得民眾對於市府強硬的態度抱怨連連！

新北市府推動銀新生活城，期待能打造一個結合醫療、長照與生活支援的高齡居住新地標，希望打破傳統對長照養護機構的刻板印象，並且已在市政會議討論通過。但江永昌表示，不能只想到都會地區的長照需求，忽略了當地人口密集，綠地大操場已是居民無可替代的一環。

江永昌強調，新北市在中和區推動銀新生活城，國管院操場絕非唯一的選項，應該有可供興建的土地空間做為替代，確實盤點所有可能之公有土地，評估可行性，找到最適合的方案。經市府與當地民意代表與附近里長開會，目前已宣布暫緩推動該計畫。

(中時新聞網)