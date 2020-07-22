白沙屯媽祖9天8夜徒步進香活動圓滿完成，媽祖回鑾後，預計7月23日深夜11點20分開爐，為服務年長者及婦孺，拱天宮安排接駁車往返白沙屯火車站後站與拱天宮餐廳，22日復駛香客反應熱絡，另外，今年因疫情暫停的改補運作業也將於25日開始服務。

今年因新冠肺炎疫情影響，年度宗教盛事白沙屯媽祖徒步進香活動，首度延期至農曆5月舉辦，正逢酷暑加上疫情控制2大挑戰，在眾人齊心之下，順利圓滿完成，沿途神蹟赫赫，令萬千信眾感動不已，隨著媽祖回鑾拱天宮，緊接著收旗、開爐儀式將在23日深夜進行。

拱天宮管委會主委洪文華表示，為服務長者與婦孺，拱天宮2017年底曾安排接駁車往返白沙屯車站前站到拱天宮，但當時因「環保電動接駁車」沒有牌照，行駛於道路被檢舉而停駛約2年半，隨著今年5月白沙屯車站後站開通且電梯建置完成，接駁車改從後站出發復駛。

洪文華說，電動接駁車時刻表配合火車班次而定，只要火車有停站，接駁車就會發車，一趟可乘載12人，若人數太多會來回疏運，乘車全程不用收費，但也呼籲香客禮讓年長者、行動不便及婦孺優先搭乘。另外，改補運作業25日起開始服務。

(中時 )