凱兒丹飾演以歌聲供養大地的神祕女子「莎爾頓」。（海鵬提供）

不單電影《不丹是教室》口碑延燒，上映僅5天全台已突破124萬台幣票房，不僅有前第一夫人周美青、「綜藝教母」張小燕、「觀光教父」嚴長壽、Melody、曾寶儀等人分享好評，21日晚間，天后蔡依林也進戲院支持，並在個人社群IG、臉書PO出心得「為大地唱首歌吧，沒有任何觀眾，只是純粹的貢獻自己。」吸引大批網友討論。

蔡依林標記「不丹是教室、想起了在秘魯彩虹山上遇見的村民和自己、盈眶」等字樣，不免讓人聯想到她在2019年，曾造訪過南美洲祕魯5400多公尺的高海拔美景「彩虹山」，親眼見識大自然的鬼斧神工，讓她直呼：「真的真的真的真的很美！！！」

有趣的是，片中令蔡依林印象深刻的歌曲，是由才貌出眾的不丹女歌手凱兒丹拉姆古龍格（KeldenLhamo Gurung）飾演的「莎爾頓」演唱的〈圓滿氂牛之歌〉，片中她不時以自己嘹亮歌聲「供養」天地的橋段，為全片注入靈氣，也打動了蔡依林。

凱兒丹是不丹「音樂工作室」的簽約藝人，現仍就讀於不丹皇家廷布學院，曾創作多首大受歡迎的歌曲，她為演出銀幕處女作《不丹是教室》以歌聲供養大地的神祕女子「莎爾頓」一角，還特地休學1年、全心上山練唱、以求演出投入，直到電影拍完才下山復學。

(中時 )