第50屆全國技能競賽會旗傳遞，由第45屆國際技能競賽綜合機械銅牌國手鄭子暘將會旗迎入會場。（陳世宗攝）

勞動部次長林三貴（後中）、台中市副市長黃國榮（後右三），一起為今年代表中彰投參賽選手，加油打氣！（陳世宗攝）

全國技能競賽今年邁入第50屆，又適逢我國加入國際技能組織（WorldSkills International）50週年，勞動部將於9月17日在台北南港展覽館舉行第50屆競賽；全台會旗傳遞22日抵中彰投，勞動部次長林三貴、中彰投3縣市政府代表、本屆全國賽參賽選手等參加，迎接即將到來的50週年「武林」盛會共倡技能精神。

林三貴指出，今年擴大辦理全國賽，是向國際傳達我國在技能發展的成就及努力；競賽是一種手段，主要目的還是希望技能向下扎根，有更多青年能夠投入技能學習。全國賽總計辦理65職類，包含青年組52職類，並首次加入青少年組13職類；總計參加選手948人，包含青年833人、青少年115人。中彰投地區選手占全國的4分之1。

林三貴說，勞動部為號召全國各路技能好手參賽，同時散播學習熱情，讓技能向下扎根，特舉辦5場會旗接力傳遞活動！首站已於7月15日從桃園起跑，22日台中為第二站，來自各界貴賓選手齊聚；藉由中央攜手地方，勞政串聯教育，前輩鼓勵後輩，共同完成別開生面的會旗傳遞儀式。

第50屆全國技能競賽會旗傳遞，由第45屆國際技能競賽綜合機械銅牌國手鄭子暘將會旗迎入會場，由勞動部次長林三貴遞交台中市政府副市長黃國榮，依序傳遞給彰化縣政府代表吳蘭梅處長及南投縣政府代表林志忠處長，共同舞動會旗象徵中央攜手地方讓技能傳承再現榮耀。

今天活動另一特色是接續由今年中區分區賽入圍選手最多的提名學校，台中高工、彰師附工及草屯商工選手代表中彰投地區選手接受「武林帖」，9月將前進南港展覽館爭戰「武林」(50屆全國賽)，三校校長亦均到場共襄盛舉，為選手加油打氣。

(中時 )