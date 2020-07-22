縣府觀光處副處長張志翔表示，交通部補助1000萬元，預計將用在10月執行大型活動，觀光局尚未核定，但縣府宣傳仍按既定行程不變。（王志偉攝）

國旅復甦，離島及東部旅遊大爆發，交通部長林佳龍卻脫口，將先暫緩離島及宜花東旅遊行銷補助，此言一出，業者譁然，痛罵「這是懲罰性把錢收回去嗎？分明打擊東部觀光」？花蓮縣府觀光旅遊處副處長張志翔表示，交通部這筆行銷補助，縣府已納入10月的大型活動預算，將按既定行程宣傳，不受影響，張說，東部是國旅觀光首選，呼籲觀光客踴躍到花蓮旅遊。

國內疫情趨緩且控制得好，現在又剛好是暑假，所以國旅大爆發，交通部對各縣市都有編列各1000萬元的行銷預算，不過林佳龍部長今說將暫緩對人潮爆增的宜花東及離島的補助，加強行銷台灣西部，尤其是中北部的行銷，引發業者譁然。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦表示，1000萬元行銷費用對地方來說是很大的支持，但部長在公開場合宣布說要暫緩補助，聽在業者耳裡感到「很不開心」，現在是旅遊旺季，觀光客滿，也是地方觀光做得好，政府卻把行銷補助拿掉，「是在懲罰我們嗎」、「若因此旅客覺得沒有補助而不來，中央會負責嗎？」

花蓮縣觀光旅館公會理事長高水祿說，現在正在振興經濟，暑假更是地方觀光業者最重要的時候，相關補助怎麼可以暫緩，「好像叫大家不要來東部玩，打擊業者士氣」，「大家好不容易走出疫情陰影，政府不應該在這個時間點做這件事」，對部長的說法感到很失望。

張志翔表示，為延續暑假觀光人氣，因此在第四季的10月執行大型活動，縣府已申請1千萬元行銷補助費用，目前觀光局還沒有核定，不過不影響地方觀光推展。他說，觀光局另有安心旅遊住宿補助，可補助花蓮合法旅宿房間8萬多間，因暑假住房率高，首波補助已用完，正爭取第2波補助，估計有3波，爭取累計金額將突破2億多元，歡迎大家來旅遊住宿購物。

(中時 )