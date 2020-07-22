林姓夫婦30歲備孕時，經過一年多努力始終無法受孕成功，經西醫檢查太太無異常，而先生則是精蟲液化時間異常。2人日前求助台南市立醫院中醫部不孕團隊，經調理4個月後，成功自然受孕，明年初喜迎新生兒。

台南市立醫院中醫部醫師王淑秋表示，根據2010年世界衛生組織（WHO）所制訂的精蟲檢測標準為：精液容量≧1.5 mL；濃度≧1500萬／mL；總活動力≧ 40％；正常型態≧4％；液化時間≦60分鐘，以上各項指標只要有1項異常，都有可能造成不孕。

王淑秋補充，精液射出體外呈現半凝膠狀，正常情況下60分鐘內會液化成水樣液體，才能讓精蟲順利游進入子宮。若超過60分鐘仍未液化成水樣液體，則為精液液化異常。

根據研究發現，精液液化原因在於凝固蛋白增多，或前列腺分泌的蛋白水解酶和纖維蛋白溶酶減少，臨床上攝護腺炎則是最常見的原因。王淑秋指出，以中醫角度，精液液化異常，常見體質為陰虛火旺、腎陽不足、濕熱內蘊、痰瘀阻滯等，只要治療得宜，一般皆可改善。

台南市立醫院中醫部主任張烱宏表示，針對精液液化異常病患，通常會給知母、生地、香附等中藥治療，也會建議患者調整生活作息，才能歡喜迎接新生寶寶。

(中時 )