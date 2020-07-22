AMD發表全球首款內建顯示核心的7奈米製程x86桌上型處理器，為瞄準消費與商務PC市場的最先進處理器。內建Radeon顯示核心的AMD Ryzen 4000系列桌上型處理器，以及內建Radeon顯示核心的AMD Athlon 3000系列桌上型處理器，將市場上最先進的處理器核心技術以及最優秀的顯示效能結合在桌上型處理器中。

Lenovo與惠普等合作夥伴將推出搭載Ryzen 4000 G系列桌上型處理器的新款系統，預計將從2020年第3季開始陸續問市。多家系統整合廠商搭載Ryzen PRO 4000系列桌上型處理器的產品即將上市，各OEM合作夥伴的新系統則預計在今年秋季稍後問市。Ryzen 4000 G系列、Athlon 3000 G系列、Ryzen PRO 4000系列、以及Athlon PRO 3000系列桌上型處理器將由SI與OEM合作夥伴獨家銷售。

全新AMD Ryzen 4000 G系列桌上型處理器為消費者、遊戲玩家、直播主以及內容創作者帶來大幅躍升的效能以及令人驚豔的功耗效率。搭載PRO技術的AMD Ryzen 4000系列桌上型處理器專為現代商務PC量身打造，帶來企業級解決方案、先進技術以及多層安全功能。Ryzen 4000系列桌上型處理器採用領先業界的7奈米製程以及「Zen 2」核心架構，透過最先進的AMD AM4插槽平台帶來最頂尖的使用者體驗與功耗效率。

AMD全球資深副總裁暨客戶端事業群總經理Saeid Moshkelani表示，AMD致力於不斷突破運算與繪圖效能的極限，為主流PC使用者、遊戲玩家、網路直播主以及企業使用者等所有客戶提供卓越的PC體驗。我們很高興攜手長期合作的PC合作夥伴推出內建顯示核心的AMD Ryzen 4000系列桌上型處理器，將為工作與娛樂帶來極致效能。

憑藉Radeon顯示核心帶來的極速效能以及完美視覺效果，消費者無須使用獨立顯示卡即可在搭載AMD Ryzen 4000 G系列處理器的桌上型電腦上，享受最頂尖的遊戲與內容創作效能。此外，全新AMD Athlon 3000 G系列桌上型處理器採用與高效能AMD Ryzen桌上型處理器相同的「Zen」核心架構，並同樣內建Radeon顯示核心，為入門級PC提供出色效能與各種先進功能。

(時報資訊)