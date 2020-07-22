行政院今（22）日召開「振興三倍券兌領說明」記者會，發言人丁怡銘表示，開領迄今已有約1250萬名民眾領取紙本券、175萬名選擇數位綁定，合計已約1425萬名領取或綁定。而振興三倍券將自明（23）日起開放商家兌領，強調流程簡便、不收手續費、不會被查稅。

丁怡銘強調，振興三倍券的立意希望能服務更多店家，刺激消費，對此特別設計流程，讓沒有統編的店家也可兌領。且兌領不收手續費、不會因此被查帳及查稅，並可藉此機制轉匯入店家帳戶，整體流程非常便利。

丁怡銘說明，沒有統編的運將、民宿、攤商、農漁民及自營業者，可透過公會、工會、協會、自治團體及農漁會信用部代兌領。有統編的店家填妥券背面基本資料及兌領單，可至全國銀行、郵局及信合社、農漁會信用部等臨櫃兌領，但限存入帳戶，不得直接領現。

司機運將方面，可請車行、車隊合作社、駕駛員職業工會代為兌領，由於許多業者針對振興三倍券提供相關優惠，丁怡銘建議司機運將若收到小額振興三倍券，不用急著兌領。有加保職業工會的自營工作者，則可請工會代兌領、或到八大公股行庫兌領，跨行也不收手續費。

針對網傳部分夜市攤商在收取振興三倍券過程中，只要有摺痕、髒污或破損，銀行都不收，丁怡銘指出是誤會，財政部和經濟部也一再強調，包括摺痕、髒污、破損，與鈔票標準一樣，只要在可辨識的範圍內均可兌領。

(時報資訊)