1名爆怨公社的社員在板上無奈的PO文表示，自己工作同事實在令她傻眼，竟然在她生日時，送來「罐頭塔」來祝賀她，而且還將塔上面加上「囍」字祝賀，此名社員認為是要讓她把生日變成是在世的最後1天嗎？其他社員則覺得她的朋友相當有才，把台灣傳統習俗帶到生活中來，非常的有趣。

1名女社員在爆怨公社PO文無奈表示，日前自己的生日收到好友送來的「罐頭塔」，讓她整個無言又傻眼。據了解，這名女社員的好友在她生日時，送來用鋁罐頭組成的塔，上面還貼上「囍」字，簡直是送行祝福女社員今天在世的最後一天，女社員拿到賀禮時，當下整個哭笑不得。不過針對這份「罐頭塔」大禮，網友認為真的是太酷了點子。

較為保守的網友認為，這根本就是「觸霉頭」，是要祝福女社員早日升天嗎？其他社員也表示：「有些玩笑不要開啊！」、「會讓人生氣吧,觸楣頭，下次她生日送白包看高不高興」、「說真的我百無禁忌，雖然上面寫囍字，但這我收到會不開心，我會丟掉」，

看到罐頭塔賀禮，較前衛網友也紛紛分享自己的禮物進行交流。(爆料公社社員堤供/林俊翰翻攝)

1名社員也表示，自己老公也是在好友結婚時，送上這樣的罐頭塔賀禮，讓她懷疑老公朋友是不是想換老婆啊！(爆料公社社員提供/林俊翰翻攝)

當然還有較前衛的網友認為，這點子實在太酷了！也上傳自己收到的罐頭禮物分享板上。前衛網友覺得，這個禮物像極台灣喪儀習俗的「罐頭塔」，非常具有台灣文化特色。前衛網友紛紛表示：「這個不便宜欸!好有心」、「上面都寫囍字這也沒啥禁忌」、「台啤！怎沒百威」，也有網友建議，「只好回禮毛巾組」。

(中時新聞網)