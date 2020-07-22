新生代演員許安植曾以《悄敲》獲台北電影獎最佳新演員，2016年以《三角犯罪》入圍金鐘女配角奬，她在主演的國片《馗降：粽邪2》飾演佳敏，是一個體質殊異、能見陰陽的高中生。許安植表示自己本來就是鬼片迷，從小熱愛看日本、韓國的恐怖片，因此得知《馗降：粽邪2》在海選女主角時，便極力爭取飾演佳敏的機會，但是自從演完電影後，反而變得不敢看恐怖片了，不小心看到鬼片的預告還會趕快關掉，因為自己的鬼片初體驗實在發生太多可怕的事。

許安植至今回想起來仍心有餘悸，開拍前，她會在家裡背誦召喚「椅仔姑」的台詞，練著練著心裡不禁開始發毛，覺得會不會不小心就真的把「好兄弟」召喚來？而在拍片現場，她也吃足苦頭，她必須吊上鋼絲，還要被鋼絲迅速拖曳，在地上滑行，身上多了不少傷痕，終於因為緊繃到極點的心裡壓力與身體負擔同時爆發而淚灑片場。

有一次深夜下戲回家後，監製鄒介中接到許安植經紀人緊急來電，表示許安植狀態很不好，在家裡見到一個血淋淋的女人頭顱往她靠過來，鄒介中馬上連絡白龍臥雲法師，法師卜卦後，發現是真的引來了靈，趕快作法幫許安植安魂定魄，送走那個靈後，還把椅子燒掉。鄒介中表示，該場戲是在桃園空難時曾存放屍體的廢棄物流中心拍攝，拍的時候當地的人都來警告那個地方很陰，且電影開拍前，法師曾說過許安植的八字沒那麼重，恐有遇到靈異事件的可能，鄒介中說：「倒是孫安佐，法師說他八字夠重，他自己也說，想要遇到靈異事件遇不到！」《馗降：粽邪2》9月2日中元節上映。

(中時 )