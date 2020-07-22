特別鍾愛能提供原生 Android 服務的 Google Pixel 系列手機嗎？日前網路論壇上出現一些 Pixel 4 XL 手機剝離背蓋與機身中框分離的災情，引起了討論。對此，Google 方面已經正式回應。

針對近日網路論壇上出現使用者抱怨 Pixel 4 XL 背板剝離的情況，Google 方面也透過《Reddit》直接回應網友。Google 回應表示他們已經針對類似事件進行調查，得出的結論是這與 Pixel 手機的電池無關。並建議若是手中 Pixel 4 或是 Pixel 4 XL 手機出現背板剝離的情況，消費者能直接尋求一對一客服的協助。

網友分享Google Pixel 4 XL背板剝離，Google 已正式回應。(摘自Reddit)

對於部分 Pixel 4 XL 手機出現背板剝離的情況，網路上推測的影響因素有兩種，一是玻璃背蓋的黏著劑失效；第二則是推測或許是電池膨脹擠壓了背板有關。Google 的說法僅解釋這類情況並非出於電池(膨脹)，但也沒有明確回應造成這類問題的主因。反應此情況的使用者在收到 Google 回應後滿開心的回應，但也表示期待 Google 能夠明確說明此事件的成因，因為他也相當擔心背板剝離的情況會否進一步讓手機的其他功能受到影響，例如收訊情況等等。不過，Google 目前還沒有針對消費者的需求再度回應。

Google 預計在今年稍晚將會陸續發表 Pixel 4a 中階機種，還有 Pixel 5 系列手機。這一類品質問題會不會在新款的手機中重演，持續考驗著 Google 以及相關零組件的供應商；而在意品質與售後服務的消費者，也將放大檢視 Google Pixel 系列手機的品質與表現。

(科技)