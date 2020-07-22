政府宣布開放所有國家應屆畢業境外生（含陸生）入境，大學表示「非常高興」，這對台灣高教也是一件好事。一位陸生則說，現在疫情每天都在變，台灣開放讓他們入境，「我要衝第一位」，早點回到台灣，以免夜長夢多。

政府從6月17日起陸續開放境外生入境，但目前為止，僅進來了500多人，相當少。教育部次長劉孟奇表示，主要原因有二，一是班機太少，二是學生先要確定檢疫旅館才能進來，由於要求很高，境外生無法大量進來。

劉孟奇表示，7月22日起開放所有國家應屆畢業的境外生入境，主要是住檢疫旅館或疫情中心提供的防疫場所，因為目前還沒有大學宿舍符合規定。再過2、3個星期，可能會進一步開放學位生入境，屆時也希望有大學宿舍經衛生單位檢核通過可以作為檢疫場所。

一位住上海的淡江大學應屆畢業陸生表示，台灣政府能夠開放陸生返台，是很大的進展，他原本要等到不用檢疫隔離14天才要返台，但因為現在疫情變化太大，「我現在想衝第一個回台」，以免日後又生變。

台大副校長周家蓓表示，任何國家學生在台大就讀，台大都希望他們能完成學業順利畢業。政府開放讓所有國家應屆畢業的境外生返台，「我們非常高興，這對國內所有大學也都是好事」。

世新大學校長吳永乾表示，現在開放讓應屆畢業境外生入境，「不是大不了的德政」，因為很多應屆畢業生請別人幫忙代為處理台灣的事情後，已不回來了。他認為，現在比較迫切的是109學年的境外新生，他們現正在決定要不要來台灣就學，政府應該給一個清楚的答案，才能留住這一批人。

文化大學教務長方元沂說，現在境外生入境台灣，都還要檢疫隔離14天，但到目前都還未有符合檢疫規定的大學宿舍，境外生進來只能住檢疫旅館或疫情中心提供的檢疫場所，仍然偏貴。他希望政府每天補助境外生1000元住檢疫旅館的政策還是要繼續，並規畫更多便宜的檢疫場所。

(中時 )