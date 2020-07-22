台中文字地標「TAICHUNG」的筏子溪河岸，發現有纏死植物特性的菟絲花四處蔓延擴散！市議員張耀中22日到現場勘查，遠看金色植物點綴綠意，近看發現植物已被菟絲花糾纏枯死，權責單位維護管理不利難辭其疚。中市水利局強調，將派員前往現勘，若屬市府認養範圍，將立即派員清除

林姓民眾說，他發現菟絲花蔓延以來，原以為維護單位可能2、3天就會發現清除，但連日來卻不見清除，反而溢發擴延至河岸多處；只好改向民意代表服務處反映，希望維護管理單位能夠儘速清理菟絲花，不要讓河岸自然植物生態破壞殆盡。

張耀中指出，菟絲花雖沒有毒性，但會隨風擴散生長，並對植物生態而言可說是浩劫！他現勘時發現菟絲花成團約4、5處，最遠在河岸另一端也清晰可見有金黃菟絲花的蹤影，現場已有灌木叢被菟絲花纏著掐到枯萎，沿著河岸走一圈雜草已到成人膝蓋高度，現場儼如無人管理的鄉下河岸。

張耀中抨擊說，市府和水利局常用「TAICHUNG」文字地標作城市宣傳，甚至台中購物節也用這處地標做打卡宣傳，不能佔了宣傳好處，卻不負相關或共同的管理維護責任。

水利局表示，筏子溪為中央納管河川，市府向經濟部水利署第三河川局認養範圍為TAICHUNG 地標前後1.8公里；每週三、六、日，市府派員加強環境維護，汛期也每月清除雜草；菟絲草為常見藤蔓，台灣本土種有4種，有危害的是外來種的日本兔絲草，若屬中央管轄範圍，將請第三河川局加強維護保護自然植物生態。

(中時 )