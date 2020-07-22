因應肺炎疫情對國內經濟衝擊，央行於4月1日開辦的2,000億元中小企業貸款專案融通，實施以來有部份企業反應額度不夠用，為協助企業取得所需資金，央行調整A及B方案最高額度，從原200萬元及600萬元，調高為400萬元及1,600萬元，並從7月24日起實施。
央行業務局局長蕭翠玲表示，央行中小企業貸款專案融通，金融機構受理申貸金額已突破千億元，有助於中小企業取得持續營運所需資金。但鑒於中小企業規模具有差異性，部分企業反映原定每戶貸款額度不敷需求，為協助企業強化營運動能，因此調整專案貸款每戶最高額度，並且自7月24日起生效。
央行這次調整A及B方案最高額度，從原200萬元及600萬元，調高為400萬元及1,600萬元。蕭翠玲指出，這次專案融通期限暫維持至2021年3月27日，但將視政府紓困措施實施期間及企業融資需求，在融通屆期前，檢討展延續辦。
另央行也再次籲請國內金融機構，充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，積極推動辦理專案，以利受疫情影響的中小企業取得營運所需資金。
(工商 )
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