信義區豪宅持續交易火熱，今年迄今已有11筆億元豪宅交易，等於幾乎每二周就有一間豪宅成交，最新實價揭露了包括藝人大S、汪小菲夫婦以2.19億元出售「冠德遠見」19樓、僑外資法人以2.17億元購入「台北信義」8樓戶等多件信義區豪宅交易。

根據實價登錄，信義計劃區內的豪宅「台北信義」8樓今年5月成交2.17億元交易，單價每坪為172萬元，成交價格接近2018年3月同樓層的每坪179萬元，買家是僑外資名杉有限公司，前手屋主持有8年轉手獲利超過4,700萬元。房仲業者指出，即使全球疫情狀況仍嚴峻，但在國內疫情相對安全，資金與低利的帶動下，豪宅市場交易也轉趨熱絡。

今年以來信義區億元級豪宅交易明顯轉熱，迄前五月已有超過21億元交易，多集中在屋齡10年左右、信義路五段周邊的中古豪宅群，包括「寶徠花園廣場」今年已有三戶交易，「冠德遠見」也有二戶交易、「台北信義」也有一戶交易，此外屬新建豪宅的「冠德信義」也有二戶交易。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，此波疫情對大小企業有不同程度的衝擊，疫情嚴峻期間的確有些屋主調節手上資產，將高總價產品釋出變現，加上國內早年的名宅都已經屋齡老舊，有些自用買方也趁這波屋主售屋意願較強時入場，信義計畫區內近期交易狀況反而較先前熱絡。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，信義計畫區整體規劃，國際商辦和百貨商場集中，已取代東區商圈，含金量提高，不少新興豪宅包括「琢白」、「冠德信義」等，都成了超強吸鈔機，商辦都更豪宅「聯合大於」也是去年信義區交易王。

(工商 )