雪隧通車後大大增加台北旅客到宜蘭的便利性，但也讓不少觀光客從安排兩天一夜遊，改成一天來回，衝擊宜蘭觀光產業。宜蘭縣長林姿妙為了留住觀光客，不讓宜蘭成為過境之地，力拼「夜經濟」，規劃夜間冬山河生態綠舟、宜蘭童玩節星光樂園、葛瑪蘭公主文創光雕展演、冬戀蘭陽溫泉季等，讓宜蘭愈夜愈美麗。

東部人引頸期盼的雪隧、蘇花改陸續通車後，雖然給東部人一條安全回家的路，並打通東部觀光產業的大門，不過宜蘭人反而一則以喜、一則以憂。宜蘭縣工商旅遊處長李東儒表示，目前蘇花改對宜蘭觀光產業影響不大，倒是雪隧通車後，一日遊旅客大幅增加，旅宿業者平均業績下降了5%至6%左右。

有鑒於此，宜蘭縣今年初開始打造宜蘭「夜經濟」，原本宜蘭的白天熱門景點冬山河生態綠舟，開放夜間遊船，童玩節因疫情取消後，宜蘭也規劃「2020宜蘭童玩星光樂園」。李東儒表示，夜經濟的目的在於，透過夜間活動讓旅客留在當地住宿，而目前效果不錯，宜蘭近幾個月住宿都處於滿房狀態。

宜蘭縣長林姿妙上任後，大力拼觀光。（攝影：蔡林）

林姿妙說，現在正值夏季，白天很熱，宜蘭夜經濟開放後，大人可以在傍晚帶著小孩，晚上逛風景區，不只不會很熱，風景也別有一番風味。如果是外地來的旅客，晚上還可以繼續在宜蘭住一晚，不用急著離開宜蘭。

另外林姿妙為拚觀光，也致力活化原本的景點。林姿妙說，冬山河親水公園夏天有著名的童玩節，但一到冬天就沒有人潮，目前縣府在當地探勘到溫泉，已編列預算進行相關溫泉工程，順利的話未來親水公園冬天也會有溫泉區，遊客一年365天都可到此遊玩。

而宜蘭太平山森林鐵路停駛41年，宜蘭縣為了增加觀光景點，目前也積極規劃恢復舊有的森林鐵道。林姿妙說，過去在太平山砍伐的木材，會經由小火車運至羅東，後來為保護森林停止砍伐。目前縣府正在規劃恢復這條森林鐵道，讓遊客可以坐著小火車，一路從羅東車站坐到太平山，未來將會是宜蘭很重要的觀光亮點。

(中時新聞網)