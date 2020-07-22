山難往往是一連串的小意外或小疏失，在高山發生山難往往得耗費大量社會資源。（雪霸國家公園管理處提供／巫靜婷苗栗傳真）

報復性旅遊，攀登雪山的人數也明顯上升，不過各山屋床位有限，無法容納大量登山客住宿需求，選擇當天來回俗稱「單攻」的人數較去年成長3倍，開放山林政策後，爬山自律重於他律，許多山友高估自身能力，常有迷途或山難事件發生，通報救援案件量更勝以往。

雪霸國家公園管理處副處長林文和指出，2019年攀登雪山主峰單日來回有1278人，但今年截至目前就有3819人，比往年多出3倍，分析原因除了疫後人們崇尚自然活動，報復性旅遊風氣也席捲登山運動，不過山屋容納人數有限，所以抽不到床位的山友乾脆「單攻」，無論體力或精神方面都是挑戰。

雪山主峰1趟約10.9公里，來回近22公里的路程相當耗費體力，有時氣候不佳或起濃霧，容易讓人摸不透方向，雪霸處遊憩課統計，自2017年到2020年6月，雪霸正式通報山難件次共70件，其中11件為迷途，比例達16％。近2年也有團體落單、1日單攻雪山主峰走錯路而求援。

遊憩課指出，雪山主峰上已架有3根指標牌面，卻仍不時傳出下山迷路走不回三六九山莊，除了天氣驟變無法控制外，避免在惡劣天氣登山、做好隊伍行進管控、單攻雪山前再三衡量自我體能、登山行前說明、下載登山相關APP或學習地圖定位等，都能避免山難發生。

「山難往往是一連串的小意外或小疏失」，雪霸處表示，早年登山活動都由專業登山團隊或大專院校登山社，有組織及步驟性的訓練體能和登山技巧，即便發生突發狀況也能有經驗地解決，但現今科技發達，常有網路揪團爬山，彼此不認識，若不幸落單「叫天不應、叫地不回」非常危險，參加揪團前還是得三思。

(中時 )